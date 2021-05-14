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Бобруйчан приглашают на оплачиваемые работы

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Бобруйчан приглашают на оплачиваемые работы

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан для выполнения работ с 17 мая по 31 мая в КСУП «Вязовница-Агро» 20 чел. сбор камней с поля с погрузкой на транспорт, относом в кучу с расценками при разной засорённости на полях:

от 7,42 руб. до 32,16 руб. за га. Оплата труда 31 мая.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу:

ул. Гоголя, 7,  каб. № 6 с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 час. Тел. 70-95-34.

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