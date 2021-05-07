Бобруйчан приглашают на оплачиваемые общественные работы

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан для участия в оплачиваемых общественных работах 12 мая. Оформляются гражданско-правовые договора. Оплата труда в конце рабочего дня из расчета 20 руб. в день.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Тел. 70-95-34.