Бобруйчан приглашают на оплачиваемые общественные работы
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Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан для участия в оплачиваемых общественных работах 12 мая. Оформляются гражданско-правовые договора. Оплата труда в конце рабочего дня из расчета 20 руб. в день.
За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Тел. 70-95-34.
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