Бобруйчан приглашают на Фестиваль красок. Он пройдет сегодня в городском парке

1 мая в 16:00 красочный танцевальный ритм начнется около большой сцены Городского парка культуры и отдыха. Вход на мероприятие свободный.

На площадке будет царить атмосфера счастья и беззаботности, сотни улыбок ярких лиц и теплых объятий красочных весельчаков создадут непередаваемое чувство единения, которое захлестнет с головой!

Гостей мероприятия ожидает танцевальная музыка от DJ, GO-GO, конкурсы и призы.

Берите друзей и приходите к нам! Большой танцпол найдет место для всех. Мы создадим мир, в котором лучшее, что есть в каждом, соединится в главном красочном Фестивале этой весны!

Место встречи: ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска». Адрес: ул. Интернациональная 45А.

Время начала: 16:00. Вход свободный.

*Рекомендовано приходить в масках!