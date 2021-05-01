Бобруйчан приглашают на Фестиваль красок. Он пройдет сегодня в городском парке
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1 мая в 16:00 красочный танцевальный ритм начнется около большой сцены Городского парка культуры и отдыха. Вход на мероприятие свободный.
На площадке будет царить атмосфера счастья и беззаботности, сотни улыбок ярких лиц и теплых объятий красочных весельчаков создадут непередаваемое чувство единения, которое захлестнет с головой!
Гостей мероприятия ожидает танцевальная музыка от DJ, GO-GO, конкурсы и призы.
Берите друзей и приходите к нам! Большой танцпол найдет место для всех. Мы создадим мир, в котором лучшее, что есть в каждом, соединится в главном красочном Фестивале этой весны!
Место встречи: ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска». Адрес: ул. Интернациональная 45А.
Время начала: 16:00. Вход свободный.
*Рекомендовано приходить в масках!
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