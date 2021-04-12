Бобруйчан приглашают для участия в оплачиваемых общественных работах

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан для участия в оплачиваемых общественных работах в ДЭУ №72 РУП «Могилевавтодор» (уборка, покраска и т. д.). Оформляются гражданско-правовые договора. Оплата труда по пятницам из расчета 20 руб. в день.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34.

Бобруйский горисполком.