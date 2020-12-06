БНТУ 10 декабря отметит столетие

7 декабря состоится торжественный старт юбилейных мероприятий, во время которых откроются выставки, именные лаборатории и кафедры, музейная экспозиция.

8 декабря впервые в истории университета будет открыта Доска почета. "Так мы возрождаем старые и добрые традиции по чествованию, общественному признанию и поощрению лучших представителей университета за их выдающиеся заслуги и достижения в образовательной, научной, методической, инновационной, управленческой и других профессиональных сферах деятельности", - рассказали в вузе.

Одной из самых ярких станет программа 9 декабря. В этот день стартует выставка инновационной продукции предприятий - заказчиков кадров, будет открыта скульптурная композиция "Кристалл знаний" и заложена "капсула времени" с посланием потомкам.

Кульминацией юбилейных мероприятий станет 10 декабря. Состоится торжественное собрание трудового коллектива, ректор примет поздравления, встретится с официальными делегациями. В планах также расширенное заседание совета БНТУ с участием почетных гостей, представителей государственного аппарата, выдающихся ученых, предпринимателей и руководителей крупных промышленных предприятий Беларуси, стран СНГ и всего мира.