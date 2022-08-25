Благодарность за помощь

Председатель Первомайской районной организации РОО «Белорусский Красный Крест» г.Бобруйска выражает огромную благодарность предприятиям и организациям, а также неравнодушным жителям города, которые принимают участие в проведении благотворительной кампании по сбору средств, для вынужденных переселенцев из Украины. В такие моменты очень важно чувствовать, что ты не один, что тебе всегда готовы прийти на помощь.
Искренне благодарим всех неравнодушных бобруйчан за оказанную помощь:
-ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»;
-УЗ «Бобруйская центральная больница»;
-УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1»;
-ОО «БРСМ»;
-ОО «Белорусский Союз Женщин»;
-РОО «Белая Русь»;
-Волошину Дану Борисовну, директора УСЗ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска»;
-Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям (МЧС);
-ИП Ковальчук;
-Волонтеров и жителей города.
Наталья Кутьян, председатель Первомайской районной организации «Белорусский Красный Крест» г.Бобруйска