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Общество

Благодарность за помощь

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Благодарность за помощь

Председатель Первомайской районной организации РОО «Белорусский Красный Крест» г.Бобруйска выражает огромную благодарность предприятиям и организациям, а также неравнодушным жителям города, которые принимают участие в проведении благотворительной кампании по сбору средств, для вынужденных переселенцев из Украины. В такие моменты очень важно чувствовать, что ты не один, что тебе всегда готовы прийти на помощь.

Искренне благодарим всех неравнодушных бобруйчан за оказанную помощь:

-ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»;

-УЗ «Бобруйская центральная больница»;

-УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1»;

-ОО «БРСМ»;

-ОО «Белорусский Союз Женщин»;

-РОО «Белая Русь»;

-Волошину Дану Борисовну, директора УСЗ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска»;

-Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям (МЧС);

-ИП Ковальчук;

-Волонтеров и жителей города. 

Наталья Кутьян, председатель Первомайской районной организации «Белорусский Красный Крест» г.Бобруйска

 

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