Биткоин сегодня на торгах вырастал на 11,5%
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Биткоин во время торговой сессии сегодня рос на 11,5%, до $30,3 тыс., следует из данных площадки Coindesk на 7.28, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
По информации на 7.36, курс увеличивался на 9% и был на уровне $30,28 тыс.
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