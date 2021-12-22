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Фотофакт

БИ-2 снимают новый клип

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БИ-2 снимают новый клип

Знаменитый музыкальный коллектив с бобруйскими корнями поделился первыми кадрами из своего офиса. Музыканты выбирают атрибуты для съемки клипа "Я никому не верю"  Александра Овчеренко. Работа над клипом началась 21 декабря. 

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