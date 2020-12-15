Безопасный Новый год. Как правильно ставить елку? Советы от МЧС

Весь декабрь мы находимся в состоянии предвкушения чуда. Первыми начинают создавать новогоднее настроение украшенные по-праздничному магазины. Чем ближе праздник, тем выше наша к нему готовность, и уже новогодними шарами и гирляндой, которая светится всеми цветами радуги, украшены наши дома. Не один Новогодний праздник не обходится без главной «виновницы» торжества – елки. Установка зеленой елочки на самом деле не самая простая задача. Для того, чтобы деревце в светлый праздник не подвело, а принесло только позитивные эмоции и долгожданные сувениры, необходимо правильно установить и позаботиться о нарядной чаровнице.

Если Вы решили ставить в доме «живую» елку – не забывайте своевременно убирать осыпающееся иголки, так как они имеют свойство загораться от малейшей искры. Если Вы предпочитаете искусственную ель, при покупке не поленитесь ознакомиться с сертификатом качества новогодней красавицы. Уберите ковровые покрытия из помещения, где будет стоять елка. Поскольку дети очень любят елочные игрушки, установите лесную (или магазинную) гостью прочно. Лучшее решение – поставить елку в угол. Она не обидится, а только скажет вам спасибо за то, что вы, ребенок или домашний питомец ее случайно не опрокинули. Еще натуральная красавица не откажется от места, удаленного от отопительных приборов – обогревателей, радиаторов. Все хотят носить на себе лучшие украшения, и ваша елка – не исключение. Новогодняя красавица должна быть украшена только качественными игрушками и гирляндами заводского производства. Важная деталь: нельзя преображать деревце ватой, бумажными игрушками и снежинками – мало ли, ваш бенгальский огонек вдруг решит приземлиться на легковоспламеняющихся побрякушках. Особое внимание уделите гирлянде. Проверьте ее хорошенько – изоляция должна быть без внешних повреждений, а лампочки – не разбитыми и работающими без перебоев. Ни в коем случае не оставляйте елку с включенной гирляндой без присмотра, выключайте ее выходя из дома и ложась спать. Возле новогодней елки нельзя зажигать бенгальские огни и пользоваться хлопушками.

Чтобы бенгальский огонь был в радость, запомните: детям нельзя самостоятельно зажигать бенгальские огни. Бенгальский огонь нужно держать внизу за металлическую часть на расстоянии вытянутой руки. Чтобы не получить ожоги не прикасайтесь к горящему или только что потухшему бенгальскому огню. Потухший бенгальский огонь следует класть в емкость с водой.

Если же все-таки что-то загорится, необходимо сразу же позвонить по телефону 101 или 112, а затем приступить к ликвидации по­жара, при этом главное - сохранять хладнокровие и спокойствие. Прежде всего, отключите электропитание гирлянды. Синтетическую елку водой не тушат – лучше накрыть ее плотной тканью (предварительно опрокинув на пол), а когда пламя потухнет, вынести на балкон и сразу же тщательно проветрить помещение (при возгорании таких полимеров выделяются отравляющие вещества). Елку натуральную можно тушить всеми подручными средствами, включая воду (при этом гирлянды обязательно должны быть отключены от розетки). Главное, не переоцените свои силы, если становится опасно - эвакуируйтесь и ждите приезда спасателей в безопасном месте.

Елена Кричко,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям