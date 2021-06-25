Безопасные мероприятия. Правоохранители будут обеспечивать охрану общественного порядка в городе

В преддверии дня освобождения Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков, в выходные, 26 и 27 июня, в городе пройдет ряд культурно-массовых мероприятий. В эти дни сотрудники милиции УВД Бобруйского горисполкома будут нести службу в местах проведения мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка, общественной и дорожной безопасности.

Сотрудники органов внутренних дел, выполняющие обязанности по охране общественного порядка, вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. Личный досмотр граждан производится лицом одного пола с досматриваемым. В случае отказа гражданина от личного досмотра либо от досмотра находящихся при нем вещей он не допускается в место проведения массового мероприятия.

При проведении массовых мероприятий, граждане обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов проводимого мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка.

Гражданам во время проведения массовых мероприятий запрещается:

препятствовать движению транспортных средств и пешеходов;

создавать помехи для бесперебойного функционирования организаций;

воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а также на представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка;

иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия (за исключением спортивно-массовых мероприятий, в которых предусмотрено их использование), ядовитые, отравляющие, едко пахнущие вещества, иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению;

иметь при себе имитаторы и муляжи холодного, огнестрельного, газового или иного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, кроме спичек и карманных зажигалок (за исключением театральных и иных творческих коллективов во время проведения ими представлений);

осуществлять пропаганду войны или экстремистскую деятельность, в том числе с использованием плакатов, транспарантов или иных средств;

действовать методами, создающими угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью участников указанных мероприятий или других лиц;

пользоваться эмблемами, символами, плакатами, транспарантами и иными средствами, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан;

пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке (за исключением театральных и иных творческих коллективов во время проведения ими представлений);

совершать любые действия, нарушающие установленный порядок организации и проведения указанного мероприятия, а также подстрекать к таким действиям любыми методами;

участвовать в указанном мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

осуществлять реализацию алкогольных напитков и пива в местах проведения указанных мероприятий и в радиусе 500 метров прилегающих к ним территорий.

Организаторы массовых мероприятий, сотрудники органов внутренних дел и представители общественности, выполняющие обязанности по охране общественного порядка, имеют право:

- ограждать территории мест проведения массовых мероприятий инженерными и техническими средствами, производить фотосъемку, аудио- и видеозапись участников массовых мероприятий, осуществлять пропускной режим;

- требовать от граждан покинуть место проведения массового мероприятия, если они нарушают общественный порядок и установленные настоящим Законом требования;

- прекращать допуск граждан в место проведения массового мероприятия с учетом вместимости указанного места.

Правоохранители поздравляют жителей и гостей г. Бобруйска с праздником! Желают хорошего настроения и приятного времяпрепровождения.

Начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома Сергей Рудько