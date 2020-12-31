Безопасность и качество. С середины ноября функционирует официальный телеграм-канал Государственного комитета по стандартизации

С середины ноября 2020 г. функционирует официальный публичный телеграм-канал Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь «Безопасность и качество» (@gosstandartby).

Основу наполнения телеграмм-канала составляет информация с учетом постоянной актуализации из «Реестра опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь». Указанная информация распространяется с целью исключения попадания в торговлю и к покупателям опасной и запрещенной продукции.

Найти телеграм-канал можно по ссылке: t.me/gosstandartby, а также набрав в поисковой строке мессенджера Telegram слова «безопасность и качество» или наименование «gosstandartby».

Сообщения на канале обозначаются тематическими хештегами (#), что облегчает в случае необходимости поиск нужной информации. Например, если вас интересуют сообщения только о продуктах питания необходимо всего лишь нажать в закрепленном или опубликованном сообщении #продукты_питания. И вся информация, опубликованная по данной теме, готова к просмотру.

Также на канале можно ознакомиться с наиболее важными для потребителей требованиями технических регламентов и стандартов, экспертными мнениями, заглянуть «за кулисы» испытательных лабораторий, узнать, где и как испытывают товары и как не дать себя обмануть. В дальнейшем контент будет расширяться.