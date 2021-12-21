Безопасного Нового года спасатели желают юным Бобруйчанам

В рамках Республиканской акции «Безопасный Новый год!» в Бобруйске в учреждениях образования проходят яркие профилактические мероприятия с участием работников МЧС.

Очередной урок безопасности прошел в средней школе №9 города. Напомнили ребятам о главных опасностях зимнего периода: о том, что на лед выходить опасно, а на водоемы вообще без взрослых ни ногой, про опасность обморожения и падающие сосульки с крыши.

Не обошлось и без главного персонажа Деда Мороза-спасателя. Вместе с волшебником поиграли в театр-экспромт, где каждый мог вспомнить, что петарды и хлопушки детям не игрушки, а елку нужно украшать безопасно. Напомнила о безопасности и игра «Кто хочет стать гением безопасности», а также мультфильм «Волшебная книга».

Евгений Товстик