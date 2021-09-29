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“Безнаказанным это не останется”. Лукашенко о трагедии с сотрудником КГБ

belta.by 65 0

“Безнаказанным это не останется”. Лукашенко о трагедии с сотрудником КГБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии с сотрудником КГБ и поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно - не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье. И, конечно, Президент очень соболезнует семье погибшего и сопереживает", - сказала Наталья Эйсмонт.

На вопрос о реакции Президента на произошедшее пресс-секретарь процитировала главу государства: "Безнаказанным это не останется".

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