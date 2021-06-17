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Без осадков и до +31°С. Погода на 18 июня

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Без осадков и до +31°С. Погода на 18 июня

В пятницу будет малооблачно и без осадков. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - плюс 25-31.

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