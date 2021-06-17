Без осадков и до +31°С. Погода на 18 июня
24 0
0
В пятницу будет малооблачно и без осадков. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - плюс 25-31.
0
Читайте
также
также
-
Без осадков и до +31°С. Погода на 18 июня
-
Образовательный сериал «Цяпло ў хату за меншую аплату». Серия 16: «Молодежь об энергоэффективности»
-
На контроле КГК цены на лекарственные средства
-
Малооблачно и без осадков. Погода на 17 июня
-
Прямая телефонная линия пройдет в эту субботу в Бобруйском горисполкоме
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости