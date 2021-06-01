Без осадков и до +23°С. Погода на 2 июня

В среду ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет плюс 4-10 градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.