Без осадков и до +23°С. Погода на 2 июня
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В среду ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - северо-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет плюс 4-10 градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.
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