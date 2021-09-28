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Погода

Без осадков и до +16 °С ожидается в Беларуси 28 сентября

belta.by 67 0

Без осадков и до +16 °С ожидается в Беларуси 28 сентября

Без осадков и до 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 

Во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет северо-восточный, восточный 3-8 м/с.

 

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-7 градусов, в дневные - плюс 10-16 градусов.-0-

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