Без осадков и до +16 °С ожидается в Беларуси 28 сентября
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Без осадков и до 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет северо-восточный, восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-7 градусов, в дневные - плюс 10-16 градусов.-0-
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