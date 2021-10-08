Без осадков и до +14°C. Погода на 8 октября
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До 5 градусов мороза ожидается в Беларуси в ночь на 8 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 3-8 м/с.
Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 5, местами - 1-4 градуса выше нуля. Днем будет 9-14 градусов тепла.-
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