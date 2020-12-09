Беспроигрышную акцию «Новогодний сюрприз» проводят в Могилевской области

Беспроигрышную акцию «Новогодний сюрприз» проводят в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год» Центр безопасности и Союз женщин МЧС Могилевской области.

Как сообщили в МЧС, для участия необходимо выучить с ребенком стихотворение на тему «Безопасный Новый год» (пиротехника, безопасная елка, переохлаждения, гололед, тонкий лед и т.д.), записать это на видео и опубликовать его на личной странице в социальных сетях с хештегом #новогодний_сюрприз_мчс. Стихотворение может быть любого объема, но не менее одного четверостишия.

Заполнить форму по адресу: https://forms.gle/yrfNXdcBX9EqdU2h9, указав домашний адрес, имя ребенка и ссылку на опубликованное видео.

Всем принявшим участие организаторы отправят по почте подарок и письмо от главного спасателя области. Успеть принять участие нужно до 21 декабря.

- Участвовать в акции могут ребята не старше 7 лет, которые еще верят в новогодние чудеса. Произведение может быть как авторским, так и заимствованным из открытых источников. Страница может быть в любой социальной сети (Instagram, Facebook, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники, Youtube). Аккаунт должен быть личным (одного из членов семьи – родителей, старших братьев или сестер, но не аккаунт детского сада или школы) и с открытым доступом, - отметили в ведомстве.