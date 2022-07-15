Бесплатные кинопоказы индийского кино пройдут в Могилеве

Бесплатные кинопоказы индийского кино пройдут в могилевских кинотеатрах «Родина», «Чырвоная Зорка», «Космос».

Как сообщили в Могилевском государственном предприятии «Киновидеопрокат», бесплатные кинопоказы пройдут при поддержке Посольства Республики Индия в Республике Беларусь для малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей, многодетных, неполных, опекунских и приемных семей, а также лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи с вынужденной миграцией.

- Зрители смогут увидеть девять разножанровых кинокартин индийского производства. Кинопоказы будут проходить по 6 февраля 2023 года. За расписанием можно следить на сайте: www.mogilevkino.by, - уточнили в предприятии.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 42-19-49 – кинотеатр «Родина»; 76-30-74 – кинотеатр «Чырвоная Зорка»; 42-41-97 – кинотеатр «Космос».

mogilevnews.by