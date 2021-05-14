Бесплатно доставит открытки ко Дню семьи “Белпочта”

РУП "Белпочта" 15 мая проведет акцию, приуроченную ко Дню семьи, в некоторых отделениях почтовой связи страны, сообщается на сайте компании.

В Беларуси проводится республиканская акция "Моя семья - моя страна", которая приурочена к празднованию Дня семьи. Цель этого мероприятия - привлечь внимание к институту семьи, укреплению связи между поколениями, повысить ценность вклада каждой семьи в стабильное развитие государства.

- Мы присоединяемся к этой масштабной республиканской акции и 15 мая в некоторых отделениях почтовой связи проведем акцию "День семьи", в рамках которой каждый желающий сможет приобрести почтовую карточку и бесплатно отправить в любую точку Беларуси. Ведь этот день - это прекрасный повод, чтобы уделить внимание своим родным и близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой и счастливой семьей, - отметили на предприятии.

В Могилевской области присоединиться к акции можно будет в Могилеве (ОПС №30, ул.Первомайская, почтовая лавка "Штемпель") и в Бобруйске (ОПС №27, ул.Минская).