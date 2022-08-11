Берегись поезда! Железная дорога – зона повышенной опасности!

В связи с началом нового учебного года с 22 августа по 31 августа проводятся мероприятия с целью профилактики травмирования несовершеннолетних и совершения транспортных правонарушений на железной дороге – декада «Дети и безопасность». К сожалению, из-за беспечности, не соблюдения простых правил поведения на объектах железнодорожного транспорта продолжают гибнуть люди, в том числе несовершеннолетние.

Так, в мае 2022 г. на о.п. Киселевичи, произошло два случая травмирования, один из них со смертельным исходом. Несмотря на запрещающие сигналы устройств автоматической переездной сигнализации, сигнализации о приближении поезда, окрики очевидцев, сигналы большой громкости, подаваемые машинистом поезда, и примененное экстренное торможение подвижного состава был смертельно травмирован мужчина 2005 г.р. при переходе по пешеходному переходу т.к. не убедился в отсутствии поезда, во втором случае мужчина 2004 г.р. переезжал на велосипеде по пешеходному переходу между посадочными платформами и также на сигналы, подаваемые машинистом поезда, не реагировал, в результате чего получил ушибы и ссадины.

В июне 2022 г. пенсионерка 1950 г.р. на на о.п. «331» км, не убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава, начала переходить железнодорожные пути по пешеходному переходу, была сбита и смертельно травмирована электропоездом.

В июле 2022 г. на станции Березина мужчина 2001 г.р., в состоянии алкогольного опъянения, находился внутри железнодорожной колеи и на подаваемые оповестительные сигналы не реагировал. Наезд предотвратить не удалось, мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Самыми травмоопасными участками в нашем районе являются перегоны Березина – Бобруйск и Бобруйск – Мирадино, а в черте города Бобруйска улицы: Бахарова, Пушкина, Социалистическая, Карла Маркса, Чаплыгина, Широкая, Кисилевичская, 4-й Черепичный переулок.

Необходимо помнить, что за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте и за наложение посторонних предметов на железнодорожный путь налагается административный штраф от 0,2 до 2 базовых величин.

Нередки случаи наложения детьми посторонних предметов на рельсы, из-за чего дважды в нынешнем году было применено экстренное торможение подвижного состава.

Игнорируя известные правила, некоторые граждане проявляют опасную беспечность, излишнюю самоуверенность и как результат – попадают под поезда. К несчастным случаям приводят грубая неосторожность, неосмотрительность, поспешность людей, а также алкогольное опьянение. Не стоит надеяться на быстроту реакции: практика показывает, что человек становится бессильным, увидев несущийся на него с огромной скоростью поезд, особенно в темное время суток с включенным прожектором.

На железной дороге необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:

- не ходить по путям в неустановленных местах;

- не стоять и не задерживаться на пешеходном переходе;

- не подлезать под вагоны;

- не переходить и не перебегать пути перед поездом;

- не переходить пути сразу же после прохода поезда, так как можно не увидеть встречный поезд;

- не приближаться к проходящему поезду и к краю платформы ближе 2 м;

- не производить посадку-высадку на ходу поезда;

- не оставлять детей без присмотра на платформах;

- не ездить по платформам на велосипеде;

- не подходить к вагону до остановки поезда;

- не бежать по платформе рядом с вагоном отправляющегося или прибывающего поезда;

- не садиться для проезда на вагон грузового поезда.

С завершением электрификации участка «Осиповичи-Жлобин» над железнодорожными путями появилась контактная сеть напряжением 27500 В. В связи с этим необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности:

- не подниматься на крыши вагонов и размещенные на вагонах грузы;

- не приближаться ближе 8 м до оборванных проводов контактной сети и свисающих с них предметов;

- следить, чтобы длинномерные предметы не приблизились к проводам контактной сети ближе 2 м;

- не набрасывать на провода контактной сети посторонние предметы (проволоку, веревку…);

- не касаться ходовых частей (колес, тележек…) подвижного состава.

Помните:

- для перехода через пути необходимо пользоваться только переездами, путепроводами и пешеходными переходами (места для перехода обозначены указателем с надписью «Переход»);

- находиться на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения смертельно опасно;

- поезда двигаются со скоростью до 140 км/ч, и тормозной путь может достигать 1000 м! Пара сэкономленных минут не стоят человеческой жизни!

Соблюдение таких несложных правил сохранит вам жизнь!

Родители и преподаватели школ и других учебных заведений! Обратите особое внимание на разъяснение несовершеннолетним недопустимости нахождения на железнодорожных путях в наушниках, в капюшоне и ведения переговоров с использованием средств сотовой связи.

Несоблюдение указанных простых правил создает угрозу жизни, нарушает движение поездов и влечет за собой наложение штрафа.