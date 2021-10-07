БелЖД подвела итоги конкурса рисунков, плакатов и фотоколлажей, посвященного Дню народного единства

Конкурс рисунков, плакатов и фотоколлажей, посвященный Году народного единства, проводился среди работников БЖД с 24 мая по 1 сентября 2021 года в трех номинациях: «Лучший рисунок», «Лучший плакат», «Лучший фотоколлаж».

Его учредители Белорусская железная дорога и Объединенная отраслевая профсоюзная организация железнодорожников и транспортных строителей.

Всего на конкурс было направлено более 130 работ.

В номинации «Лучший рисунок» победителем признан охранник стрелковой команды на станции Брест-Восточный Брестского отряда Военизированной охраны Александр Другак.

Второе место присуждено инженеру-технологу Бобруйской дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги Дмитрию Селькову.

Третье – заместителю начальника стрелковой команды на станции Брест-Восточный Брестского отряда Военизированной охраны Андрею Хомичу.

В номинации «Лучший плакат» первое место завоевала художественный руководитель клубного учреждения Культурно-спортивного центра Брестского отделения дороги Маргарита Солоневич.

Второго места удостоена проводник пассажирского вагона Брестского вагонного участка Брестского отделения БЖД Ирина Рязанова.

Третье присуждено нарядчику локомотивных бригад локомотивного депо Волковыск Барановичского отделения Белорусской железной дороги Жанне Змушко.

В номинации «Лучший фотоколлаж» первое место заняла дежурный по железнодорожной станции Осиповичи-3 Могилевского отделения Белорусской железной дороги Ольга Сикорская.

Второе место у инженера-технолога Бобруйской дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги Дмитрия Селькова.

Третье присуждено ведущему специалисту сектора идеологии и социально-культурной работы Гомельского отделения БЖД Максиму Григорьеву.

Победители будут награждены памятными дипломами и денежными премиями.

Специальным призом от Объединенной отраслевой профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей награжден коммерческий агент по транспортному обслуживанию станции Дрогичин Брестского отделения дороги Алексей Мисюрко.

Он представил работу в номинации «Лучший плакат».

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