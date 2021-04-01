"Белтелеком" активно готовится к внедрению ID-карт, сообщает со ссылкой на сайт предприятия.

"В 2021 году в Беларуси начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу - биометрические паспорта. Новые удостоверяющие документы станут еще одним шагом в мир цифровых коммуникаций и помогут на качественно новом уровне организовать оказание различных услуг населению. "Белтелеком" уже сегодня готовится к появлению в стране ID-карт и биометрических паспортов. Во всех филиалах компании есть автоматизированные рабочие места, оснащенные оборудованием для считывания информации с ID-карты. В настоящее время их более 125, по мере необходимости количество будет увеличиваться", - говорится в сообщении.

Для работы с ID-картами специалисты "Белтелекома" усовершенствовали собственные информационные системы. Теперь они автоматически взаимодействуют с Единой системой идентификации физических и юридических лиц, являющейся компонентом Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС). При наличии у абонента ID-карты оператор сервисного центра получит всю необходимую информацию с помощью системы электронной идентификации. Таким образом, использование ID-карт значительно ускорит оформление договоров. С помощью ID-карт можно будет подключить любые услуги компании, а их более 70.

Биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября 2021 года. Обязательной замены имеющихся паспортов на новые биометрические документы не планируется.