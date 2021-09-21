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Экономика

“Белшина” принимает участие в международной сельскохозяйственной выставке в городе Нови-Сад

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“Белшина” принимает участие в международной сельскохозяйственной выставке в городе Нови-Сад
С 18 по 24 сентября ОАО "БЕЛШИНА" принимает участие в Международной сельскохозяйственной выставке INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR в городе Нови-Сад. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Это крупнейшая тематическая выставка в регионе, проводимая с 1957 года ежегодно, собирает приблизительно 150000 тысяч посетителей и свыше 1500 экспонентов, которые хотят представить им свои услуги и товары. Она входит в пятёрку ведущих выставок в Европе и в десятку ведущих выставок в мире.
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