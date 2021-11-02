«Белшина» — юбиляр!

В этом году свой юбилей празднует ОАО "Белшина". Градообразующему предприятию скоро 50.

Немного истории

К строительству Белорусского шинного комбината приступили в сентябре 1965 года.

В 1968 году начал действовать блок механических производств (впоследствии — механический завод), где собиралось и изготавливалось оборудование для будущих цехов производства, отрабатывались новые методы сборки шин, проходило практическое обучение рабочих специальностям шинного производства.

31 декабря 1971 года на экспериментальном участке блока механических производств была изготовлена первая белорусская шина для 27-тонного автомобиля марки «БелАЗ».

31 декабря 1972 года был введен в строй завод крупногабаритных шин.

С декабря 1979 года начал действовать завод массовых шин.

31 января 1985 года в составе производственного объединения «Бобруйскшина» начал действовать четвертый по счету завод сверхкрупногабаритных шин.

В мае 1992 года Приказом государственного комитета Республики Беларусь по промышленности и межотраслевым производствам производственное объединение «Бобруйскшина» было преобразовано в Белорусский шинный комбинат «Белшина».

50-летие комбината- торжественная дата не только для "шинниковцев" но и для всего города. Поэтому на предприятии уже организовали местный оргкомитет для подготовки к крупнейшему мероприятию этой зимы.

Пока нет сведений о том, что именно запланировали к грандиозному празднику, но сотрудники , как один, уверены - юбилей обещает быть неповторимым.

Виктория ДЕЙКО