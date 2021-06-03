«Белшина» и «Могилевхимволокно» подписали контракты с крупными российскими партнерами

В Уфе (Республика Башкортостан, Россия) прошла 29-ая специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии». Масштабное мероприятие ежегодно проходит в рамках Российского нефтегазохимического форума.

В рамках экспозиции Made in Belarus свои новинки, оригинальную продукцию представили и белорусские производители, в том числе ОАО «Могилевхимволокно» и «Белшина».

Новые образцы легковых и грузовых бескамерных шин презентовало бобруйское ОАО «Белшина». В ходе выставки представители предприятия подписали очередной договор на поставку шинной продукции в Российскую Федерацию, а также провели переговоры с контрагентами по вопросу поставки основных видов сырья.

В «Белнефтехиме»сообщили, что могилевский химический гигант представил на выставке первичное полиэфирное волокно типа конжугейт. Эта разработка не осталась без коммерческого внимания. «Могилевхимволокно» заключило соглашение о намерениях с крупнейшим российским изготовителем и поставщиком изделий на основе стекловолокна — компанией «СТЕКЛОНиТ».