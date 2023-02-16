Белпочта запустила конкурс сочинений эпистолярного жанра для школьников 9-15 лет

Как отметили на предприятии, конкурс проводят уже в 27-й раз и ежегодно в нем принимают участие около 1500 сочинений из всех уголков нашей страны. В этом 2023 году участникам предстоит написать письмо от имени супергероя, миссия которого – сделать дороги по всему миру более безопасными для детей. В тексте нужно объяснить, какие сверхспособности потребуются для выполнения миссии.

Сочинение должно быть написано от руки на русском или белорусском языке. Оно может содержать иллюстрации кандидата и должно представлять собой работу, написанную специально для участия в конкурсе, то есть никогда раньше не публиковавшуюся. В сочинениях должна строго соблюдаться заданная тема. Объем не должен превышать 800 слов.

Работы принимаются до 26 марта, а итоге конкурса подведут в конце весны. Сочинение, занявшее первое место, получит возможность принять участие в 52-ом Международном молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра в городе Берн, Швейцария.

- Конкурс сочинений эпистолярного жанра — это прекрасная возможность развивать у молодых людей способность формулировать и выражать свои мысли, развить желание писать письма, - отметили в пресс-службе. - Благодаря умению формулировать и выражать свои мысли у детей и молодежи повышается уровень грамотности. Подобные конкурсы содействуют проявлению творческих способностей и поддержке наиболее талантливых школьников.

К слову, за время участия в конкурсе сочинений эпистолярного жанра белорусские ребята получили две золотые медали в 2003 и 2020 годах, две серебряные – в 2008 и 2010 годах, одну бронзовую – в 2009 году.

Афиша: пресс-служба РУП "Белпочта"