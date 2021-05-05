“Белпочта” выплатит пенсии за 9 мая досрочно

Выплата пенсий за 9 мая в отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей начнется с 6 мая, в Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областях - с 7 мая. В Гомеле и Гродно выплата будет производиться 8 мая.

В РУП "Белпочта" также сообщили, что выплата пенсий и пособий за 11 мая в Минске, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях начнется с 8 мая. В отделениях почтовой связи Витебска, Гомеля и Гродно она будет производиться 10 мая.

На предприятии обратили внимание, что 9 и 11 мая будут работать только дежурные отделения почты.