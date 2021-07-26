2.513
2.966

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

“Белпочта” 26 июля проводит акцию “Дружба без границ”

belta.by 65 0

“Белпочта” 26 июля проводит акцию “Дружба без границ”

РУП "Белпочта" проводит 26 июля акцию "Дружба без границ", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"Ежегодно 30 июля во всех странах мира празднуют Международный день дружбы - праздник, наполненный радостью, теплотой и улыбками. 26 июля в некоторых отделениях почтовой связи страны пройдет акция "Дружба без границ". В этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки, подписать их в адрес своих друзей, а сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят их по всей республике. Вспоминая друзей, мы вспоминаем их поддержку, приятное времяпрепровождение, умение находиться рядом в радостных и сложных ситуациях", - говорится в сообщении.

В каких почтовых отделениях будет проводиться акция можно узнать на сайте РУП "Белпочта".

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿