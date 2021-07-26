“Белпочта” 26 июля проводит акцию “Дружба без границ”

РУП "Белпочта" проводит 26 июля акцию "Дружба без границ", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"Ежегодно 30 июля во всех странах мира празднуют Международный день дружбы - праздник, наполненный радостью, теплотой и улыбками. 26 июля в некоторых отделениях почтовой связи страны пройдет акция "Дружба без границ". В этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки, подписать их в адрес своих друзей, а сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят их по всей республике. Вспоминая друзей, мы вспоминаем их поддержку, приятное времяпрепровождение, умение находиться рядом в радостных и сложных ситуациях", - говорится в сообщении.

В каких почтовых отделениях будет проводиться акция можно узнать на сайте РУП "Белпочта".