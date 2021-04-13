Белорусский союз женщин в преддверии 80-летия начала ВОВ объявляет акцию “Я, мы помним!”

Белорусский союз женщин в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны объявляет акцию "Я, мы помним!", сообщила журналистам председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Сегодня она принимает участие в круглом столе на тему "Белорусский союз женщин и молодежная инициатива" в Палате представителей.

"Сегодня БСЖ вместе с парламентариями проводит круглый стол с представителями 24 молодежных организаций, которые работают в нашей стране, которые конструктивны и не на словах понимают, что такое патриотизм, родина и что такое мероприятия, которые нужно делать во благо других людей. Конечно, Белорусский союз женщин рассматривает эту площадку как наш перспективный кадровый резерв для того, чтобы привлечь в наши ряды наиболее активных и целеустремленных девушек, - сказала Елена Богдан. - Сегодня мы хотим дать старт очень интересной и важной акции "Я, мы помним!", которую в этом году БСЖ решил проводить как очно, так и виртуально".

Акция призвана привлечь внимание молодежи к наследию Великой Победы, к памяти о тех событиях, которые происходили на территории нашей республики.

"Что может БСЖ передать молодежи? Наверное, сегодня то время, когда мы должны научиться слышать молодежь, чего она хочет, как видит свое участие в управлении государством, как видит себя в выражении своей гражданской позиции. И мы считаем, что Белорусский союз женщин является хорошей диалоговой площадкой для того, чтобы услышать предложения молодежи не только по мероприятиям, но и наполнению и изменению законодательства. Сегодня работает Конституционная комиссия, и нам тоже будет очень важно услышать, что же молодежь видит необходимым в изменении тех норм, тех догм и, самое главное, тех правил, по которым будет жить и развиваться наше общество", - отметила председатель БСЖ.

Участники круглого стола обсудят темы, касающиеся в первую очередь эффективных форм взаимодействия с различными молодежными аудиториями (школьниками, студентами, работающей молодежью), а также законодательного обеспечения молодежной политики в стране. По итогам планируется сформулировать дорожную карту конкретных проектов, направленных на единение и патриотическое воспитание молодежи.

В заседании участвуют руководство Белорусского союза женщин, представители различных молодежных организаций и объединений. Своим видением патриотического воспитания современного поколения поделится также спортсмен, общественный деятель и мотивационный лидер Алексей Талай.