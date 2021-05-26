Белорусский союз женщин дарит радость детям
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В рамках республиканской акции «Дарим радость» в Бобруйске организована городская акция «Женщины – детям». Она продолжится до сентября этого года. В рамках акции Белорусский союз женщин благоустраивает детские территории.
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