Белорусский поэт получил награду «Золотой Витязь». Автор работал над книгой 50 лет
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«Золотой Витязь» за выдающийся вклад в литературу впервые уезжает в Беларусь. Жюри премии XIII Международного славянского литературного форума вручило награды победителям, в числе которых писатели, поэты, литературоведы, историки.
Высшей наградой в номинации «Поэзия» отмечен Анатолий Аврутин за книгу «Избранное. Временная вечность». Автор работал над ней 50 лет – это труд всей его жизни. Издана книга в Минске.
Всего в адрес оргкомитета XIII форума «Золотой Витязь» поступило более 400 произведений из Беларуси, России, Армений и еще 10 стран мира. Те, кто разделяет нравственные идеалы «Золотого Витязя», в рамках форума объявили о создании славянского культурного фронта.
по материалам ОНТ
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