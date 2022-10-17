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Культура

Белорусский поэт получил награду «Золотой Витязь». Автор работал над книгой 50 лет

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Белорусский поэт получил награду «Золотой Витязь». Автор работал над книгой 50 лет

«Золотой Витязь» за выдающийся вклад в литературу впервые уезжает в Беларусь. Жюри премии XIII Международного славянского литературного форума вручило награды победителям, в числе которых писатели, поэты, литературоведы, историки. 

Высшей наградой в номинации «Поэзия» отмечен Анатолий Аврутин за книгу «Избранное. Временная вечность». Автор работал над ней 50 лет – это труд всей его жизни. Издана книга в Минске.

Всего в адрес оргкомитета XIII форума «Золотой Витязь» поступило более 400 произведений из Беларуси, России, Армений и еще 10 стран мира. Те, кто разделяет нравственные идеалы «Золотого Витязя», в рамках форума объявили о создании славянского культурного фронта.

по материалам ОНТ

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