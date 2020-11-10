Белорусский фильм-номинант на “Оскар” определят до 25 ноября

Белорусский оскаровский комитет начинает принимать заявки для выдвижения фильма на премию, сообщил секретарь комитета, продюсер Валерий Дмитроченко.

Отправить заявку можно с 9 по 20 ноября на электронную почту belarusoscar@gmail.com. В этот период комитет проведет консультации для кинематографистов по представлению фильмов для рассмотрения. До 25 ноября он должен объявить решение по фильму-номинанту на "Оскар" от Беларуси.

К номинантам предъявляются определенные требования. Это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм не менее 40 минут, который снят за пределами США. Английский не должен быть доминантным языком в ленте. Оригинальная запись диалога и готовый фильм - преимущественно на белорусском и (или) русском языках. Кроме того, картина должна быть выпущена в коммерческий прокат с 1 октября 2019-го до 31 декабря 2020 года и демонстрироваться не менее семи дней подряд.

Из-за глобальной пандемии COVID-19 были изменены некоторые правила. В частности, на награду могут претендовать отобранные в стране фильмы, которые ранее были запланированы к показу в кинотеатрах, но изначально доступны через авторитетную коммерческую службу потокового распространения или видео по запросу. Для этого нужно предоставить оригинальную документацию и перевод на английский язык с указанием дат закрытия кинотеатра, ранее запланированных показов фильма, а также соглашений о стриминговой дистрибуции или видео по запросу. Лента будет доступна на защищенном сайте для членов кинозала академии в течение 60 дней после того, как фильм будет официально назначен отборочной комиссией для представления страны на конкурсе.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа пройдет 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе (США).