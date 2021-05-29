Белорусский детский фонд объявил Неделю детства "Пусть всегда будет солнце", сообщили организаторы.

"Белорусский детский фонд с 1988 года 1 июня встречает праздник вместе с детьми и каждый год организует для них благотворительные концерты, художественные выставки, фестивали, познавательные экскурсии, встречи с известными людьми страны. Но Международный день защиты детей - это не только один из самых радостных праздников для ребят, но и напоминание взрослым о необходимости соблюдать права детей на жизнь, здоровье, проживание в семье, образование, отдых", - рассказали в фонде.

В этом году накануне Дня защиты детей объявлена Неделя детства "Пусть всегда будет солнце". Праздничные мероприятия с участием ребят, в том числе детей-сирот, детей с инвалидностью, детей из многодетных семей, пройдут в Минске, областях и районах.

1 июня состоится центральное и самое важное событие Недели детства. "Белорусский детский фонд и Министерство образования организуют республиканский праздник для 170 ребят со всей республики в столице. В Минск приедут воспитанники детских домов семейного типа, победители олимпиад по учебным предметам, спортивных состязаний, общественных инициатив, творческих и интеллектуальных конкурсов. Гости посетят выставки в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи, примут участие в интерактивной концертной программе, побывают в музее истории Великой Отечественной войны", - отметили организаторы.

Ключевым мероприятием праздника станет диалоговая площадка "Дети, мы рядом!", которая соберет представителей республиканских органов госуправления и детей из всех областей. У ребят будет уникальный шанс задать вопросы взрослым, которые принимают важные решения, связанные со всеми сферами жизни детей, обсудить с ними актуальные темы и просто пообщаться, вместе провести праздник.

В это же время в Минске в 2-й, 3-й и 4-й городских детских клинических больницах, в городской детской инфекционной больнице будет организован праздничный флешмоб "Дети, мы рядом!", чтобы поддержать ребят, находящихся на лечении. На открытых площадках возле больниц организуют танцы-флешмобы, праздничные представления, запуск ярких воздушных шаров. Школьники Минска напишут письма поддержки с пожеланиями скорейшего выздоровления и исполнения желаний своим ровесникам в больницы. Письма, открытки-смайлики будут переданы в отделения больниц ребятам во время акции.

Праздничный флешмоб "Дети, мы рядом!" будет проведен по инициативе Белорусского детского фонда совместно с Минской городской организацией профессионального союза работников образования и науки.

Кроме того, в городскую детскую инфекционную больницу фонд передаст современное дорогостоящее оборудование - систему гемостаза цельной крови. В пандемию этот аппарат позволит быстро и качественно оценить свертываемость крови, опасность тромбообразования у взрослых и детей, выбрать правильное лечение и дозировку лекарств в режиме реального времени.