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Спорт

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебро Олимпийских игр

belta.by 109 0

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебро Олимпийских игр

Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную олимпийскую медаль, передает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за чемпионский титул в весовой категории 74 кг Кадимагомедов уступил россиянину Заурбеку Сидакову.

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