Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебро Олимпийских игр

Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную олимпийскую медаль, передает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за чемпионский титул в весовой категории 74 кг Кадимагомедов уступил россиянину Заурбеку Сидакову.