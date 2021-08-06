Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебро Олимпийских игр
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Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал серебряную олимпийскую медаль, передает корреспондент БЕЛТА.
В поединке за чемпионский титул в весовой категории 74 кг Кадимагомедов уступил россиянину Заурбеку Сидакову.
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