Белорусский боксер Александр Радионов уступил в поединке олимпийского турнира

Белорусский боксер Александр Радионов, выступающий в весе 69 кг, уступил британцу Пэту Маккормаку в 1/16 финала олимпийского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Более опытный соперник белоруса из Сандерленда заметно превосходил его по ходу поединка и выиграл единогласным решением судей. Таким образом, Александр Радионов стал вторым белорусским боксером, покинувшим олимпийский турнир. Днем ранее из борьбы за награды выбыл Виталий Бондаренко (75 кг).

"Бой проигран, сейчас нужно все это осмыслить, разобрать ошибки. Я не в полной мере выполнил установки тренера, поэтому и проиграл" - сказал спортсмен из Бобруйска после поединка.

Это был второй бой Александра Радионова на олимпийском турнире. Ранее он одержал победу над турком Нихатом Екинчи.