Осень богата праздниками. Одним из ярких событий этой осени для учеников гимназии стало мероприятие «Осенины» в УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска», в котором приняли участие учащиеся всех возрастных групп: 3, 6, 7, 9 классов. Инициаторами мероприятия стали Никулина Лолита Сергеевна -учитель английского языка ГУО «Гимназии № 2 г. Бобруйска» и Качан Гульнара Кенеспаевна -руководитель студии ДПИ «Майстрыха.by» УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска». На мероприятии ребята сравнивали традиции и обычаи осенних праздников: белорусский Багач и День благодарения. Оба эти события очень популярны и являются праздником урожая, когда заканчивается жатва и каждый хозяин может оценить то, с чем он будет зимовать. Не зря говорят, что осенний день весь год кормит. Ребята рассказывали о традициях этих праздников, читали стихи, играли в обрядовые игры, водили хороводы и даже станцевали «ковбойский» танец.

Не обошлось и без традиционного чаепития. Ребятам также очень понравился мастер-класс от хранительницы традиций Гульнары Качан, которая совместно с Трухачевой Ульяной, ученицей 7 «В» класса сделали куклу-оберег «Багач». Праздник прошел весело. Все участники получили массу удовольствий и впечатлений. И ребята пришли к выводу, что народный праздник живет, пока о нем помнят и продолжают чтить.

Яна Хамдамова, режиссер УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»