Белорусские аграрии высадили картофель на 81,3% площадей

Белорусские аграрии высадили картофель на 81,3% запланированных площадей. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 12 мая, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (с гречихой и просом) засеяли на 689 тыс. га. В Брестской области эти культуры посеяны на 96,3% площадей, Гродненской - на 95,8%, Минской - на 95,2%, Могилевской - на 91,6%. В Витебской и Гомельской областях сев завершен.

В целом яровой сев в Беларуси проведен на площади 1694,2 тыс. га, что составляет 76,3% от плана. В Брестской области посеяно 89,8% от запланированного объема, Витебской - 78,8%, Гомельской - 62,1%, Гродненской - 87,9%, Минской - 78,9% и в Могилевской - 60% от плана.

План сева гречихи выполнен на площади 5,44 тыс. га, или 16,4% к плану, а проса - на 1,89 тыс. га, или 19,9%. Лен посеяли на 41,7 тыс. га, или 84,1%, сахарную свеклу - на 91,4 тыс. га, или 92,8%, однолетние травы - на 144,3 тыс. га, или 54,2%. Овощные культуры посадили на площади 3,9 тыс. га, это 62,9% от плана, картофель высадили на 16,7 тыс. га, что составляет 81,3% от запланированного объема. Кукуруза посеяна на площади 637,7 тыс. га, или 59,9% от плана.

Почву под сев яровых культур подготовили на 1884,7 тыс. га (84,8% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 2221,9 тыс. га.