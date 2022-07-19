Белорусские аграрии намолотили более 250 тыс. т зерна

Белорусские аграрии намолотили 258,9 тыс. т зерна, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 19 июля, озимого ячменя убрано 45,1 тыс. га (75,6% к уборочной площади), намолочено 236,1 тыс. т при средней урожайности 52,4 ц/га. Озимой сурепицы на зерно убрано 7,08 тыс. га, или 59,1% от плана.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 52 тыс. га, что составляет 2,43% запланированной площади. В Брестской области убрано 4,77% площадей от плана (16,5 тыс. га), Гомельской области - 1,27% площадей (4,41 тыс. га), Гродненской - 3,87% (11,8 тыс. га), Минской - 3,77% (16,9 тыс. га).

Всего по стране намолочено 258,9 тыс. т зерна при средней урожайности 49,9 ц/га.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 490,4 тыс. га (48% от плана). Заготовлено 521,9 тыс. т сена (54,6% от плана), 10 млн 173,3 тыс. т сенажа (75,8%) и 270,4 тыс. т силоса (1,42%). Всего заготовлено 3 млн 181,8 тыс. т единиц травяных кормов, что составляет 33,4% от плана.