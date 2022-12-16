Белорусская модель создала «Красивое шоу» на ТНТ-International

На телеканале ТНТ-International (Беларусь) в сентябре состоялась премьера "Красивого шоу", автором и ведущей которого стала белорусская модель, победительница конкурса "Леди Вселенная" Полли Каннабис. Первый сезон настолько понравился зрителям и вызвал много обсуждений, что было решено запускать второй сезон.

- Это шоу о красоте во всех ее проявлениях, на котором я познакомлю зрителей с интересными людьми и раскрою их секреты красоты и успеха, - рассказывает телеведущая.

Студию программы уже посетили мастер спорта по классическому боксу Александра Карпович, музыкант Дмитрий Каминский, дизайнер свадебных платьев Наталья Минина, кастомизатор Светлана Запрягаева и другие гости.

В новом сезоне зрителей ожидает встреча с дизайнерами, артистами, парфюмерами, режиссерами, модельерами, стилистами. Кроме того, формат программы подразумевает мастер-классы от визажистов, ювелиров и кондитеров, а также информационно-познавательные сюжеты.

Шоу выходит в эфир по пятницам в 11:00.

Девушка родилась и проживает в Минске. Окончила гимназию, где изучала английский и немецкий языки. В детстве участвовала в съемках кинофильмов.

Окончила бакалавриат Финансового университета при Правительстве РФ, там же получила диплом по программе магистратуры "Инвестиционный финансовый менеджмент". Является аспиранткой программы "Мировая экономика".

Полли Каннабис - первая белорусская модель, победившая в международных конкурсах "Леди Вселенная" и "Мисс топ модель Вселенная".

В 2021 завоевала титул Miss Grand Belarus и представляла Беларусь на мировом финале конкурса красоты Miss Grand.

Всего в карьере белоруски 24 мировых финала, 32 награды. По количеству титулов и наград на мировых конкурсах красоты номинирована в Книгу рекордов Гиннесса.