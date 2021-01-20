“Белоруснефть” в 2021 году построит три АЗС и 13 реконструирует

"Белоруснефть" ежегодно обновляет сеть АЗС. В этом году компания планирует возвести три АЗС, масштабно реконструировать 13 действующих объектов и модернизировать торговые залы более 50 автозаправок, сообщили в пресс-службе предприятия.

Ожидается, что новые автозаправочные станции появятся в столице и Минской области, где есть потребность в расширении сети. "По предварительным планам, во втором полугодии предприятие "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" введет в эксплуатацию АЗС на 13-14 км трассы М3 Минск - Витебск (поселок Боровляны Минского района)", - рассказали в пресс-службе.

Еще два автозаправочных мультикомплекса осенью возведут в столице. Предприятие "Белоруснефть-Минскавтозаправка" планирует построить АЗС на пересечении улиц Уборевича и Ташкентской, а также на автодороге Р65 Заславль - Дзержинск - Озеро у деревни Захаричи.

"Серьезная реконструкция, а это, как правило, полная перестройка действующего объекта, затронет 13 АЗС во всех областях страны", - подчеркнули в пресс-службе. Одна из них - автозаправочная станция №21 в Гомеле по ул.Докутович - после масштабных работ предстанет в формате "магазин у дома", который впервые применяется в торговом сегменте сети заправок "Белоруснефти".

Продолжится в регионах и активная модернизация торговых залов АЗС. Подобные работы предполагается провести на 53 придорожных объектах. После модернизации автозаправки приобретут современный вид, будут дополнены востребованными услугами и станут максимально удобными для клиентов.

"Промышленный каталог фирменного стиля сети АЗС "Белоруснефть" на 2020-2025 годы - основа для строительства и реконструкции придорожных объектов. Следуя концепции, автозаправки будут представлять собой мультикомплексы с большим выбором востребованных товаров и услуг по принципу "все в одном". Акцент сделан на сопутствующем сервисе, высоком уровне обслуживания и комфорте", - добавили на предприятии.

Сеть автозаправочных станций компании "Белоруснефть" насчитывает более 570 АЗС во всех регионах Беларуси. Ежегодно компания строит и масштабно реконструирует до 20 объектов, трансформируя их в современные мультикомплексы.