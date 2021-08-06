Бобруйчанка Ванесса Колодинская завоевала бронзу Олимпиады

Белоруска Ванесса Колодинская стала обладательницей бронзовой олимпийской медали в женской борьбе.

В поединке за бронзу в весовой категории 53 кг белорусская спортсменка победила американку Джакарру Гвенишу Винчестер.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил с завоеванием бронзовой награды Игр XXXII Олимпиады Ванессу Колодинскую.

"Дорогая Ванесса! Прими искренние поздравления с завоеванием бронзовой медали Олимпиады в Токио. На протяжении карьеры ты добилась немалых высот, побеждая на чемпионатах мира и Европы. Сегодня тебе удалось осуществить мечту и стать призером Игр. Уверен, твой характер и максимализм при достижении цели позволит тебе и далее оставаться одной из ведущих спортсменок в этом виде спорта в мире.

Желаю тебе и далее быть такой же преданной любимому делу, благополучия и новых побед в будущем!"