2.513
2.966

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Бобруйчанка Ванесса Колодинская завоевала бронзу Олимпиады

БЕЛТА и TeamBY 205 0

Бобруйчанка Ванесса Колодинская завоевала бронзу Олимпиады

Белоруска Ванесса Колодинская стала обладательницей бронзовой олимпийской медали в женской борьбе.

В поединке за бронзу в весовой категории 53 кг белорусская спортсменка победила американку Джакарру Гвенишу Винчестер.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил с завоеванием бронзовой награды Игр XXXII Олимпиады Ванессу Колодинскую.

"Дорогая Ванесса! Прими искренние поздравления с завоеванием бронзовой медали Олимпиады в Токио. На протяжении карьеры ты добилась немалых высот, побеждая на чемпионатах мира и Европы. Сегодня тебе удалось осуществить мечту и стать призером Игр. Уверен, твой характер и максимализм при достижении цели позволит тебе и далее оставаться одной из ведущих спортсменок в этом виде спорта в мире.
Желаю тебе и далее быть такой же преданной любимому делу, благополучия и новых побед в будущем!"

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿