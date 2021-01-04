“Белнефтехим” рассказал, как в 2021 году будет изменяться цена на автомобильное топливо

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков рассказал в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима" о том, как в 2021 году будет изменяться цена на автомобильное топливо для населения.

"Мы не планируем менять прошедший проверку временем и в основном положительно воспринимаемый населением и бизнесом подход к ценообразованию. В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более чем на 1 копейку за литр в неделю", - сказал Андрей Рыбаков.

В ответ на вопрос, остается ли актуальной в 2021 году диверсификация поставок нефти, председатель концерна подчеркнул, что это не самоцель, а реалии современного рынка нефти и нефтепродуктов. "В нынешних условиях залог стабильной работы всего нефтехимического комплекса - это возможность маневра. Приобретенный в течение 2020 года опыт, несомненно, будет полезен в перспективе. Наши заводы попробовали новые сорта и миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая с мировыми трейдерами. На следующем этапе мы обкатаем другие варианты поставок продукции, поскольку перед нами открываются новые возможности российских портов. Сейчас мы над этим активно работаем", - отметил он.

Андрей Рыбаков также подвел итоги прошедшего года. Валовой объем добычи белорусской нефти за 11 месяцев составил 1,564 млн т. На НПЗ переработано 14,687 млн т нефти. Глубина переработки увеличена на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 79,3%, отбор светлых нефтепродуктов вырос почти до 61%. Продукцию отрасли за 11 месяцев экспортировали в 95 стран мира на сумму $4,2 млрд. Потери экспорта вследствие падения котировок частично компенсированы физическим ростом поставок за рубеж азотных удобрений КАС-30, NPK- и NP-удобрений, полиэфирных волокон и полипропиленовых нетканых материалов.

В ОАО "Нафтан" завершается реализация проекта по строительству комплекса замедленного коксования. На основном объекте комплекса - установке замедленного коксования нефтяных остатков - монтируют металлоконструкции, кабельно-проводниковые элементы, тепловую изоляцию, проводят гидроиспытания технологических трубопроводов. Параллельно выполняются пусконаладочные работы.

Мозырский НПЗ заканчивает масштабный инвестиционный проект "Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков". На установке производства водорода завершены строительно-монтажные работы, гидравлические испытания технологических контуров и оборудования. Близятся к завершению строительно-монтажные работы на установке производства серы. В завершающей стадии находится строительство комбинированной установки гидрокрекинга.

"Сейчас акцент смещается на новые проекты. Строительство азотного комплекса в ОАО "Гродно Азот" позволит полностью обеспечить потребности страны в азотных удобрениях и сохранить экспортный потенциал предприятия, увеличив мощности по производству карбамида на 1,286 млн т в год. В 2020 году стартовало строительство магистрального нефтепровода Гомель - Горки. Проект реализуется в целях улучшения логистики поставок нефти, оперативного управления ее запасами, в том числе государственным резервом", - резюмировал Андрей Рыбаков.