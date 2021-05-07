Белгосстрах поздравляет ветеранов

Каждый год отдаляет нас от сорок пятого. Все меньше становится прошедших суровые военные испытания и победивших фашизм. Но ни один из них не остается без внимания. 9 Мая мы чтим память павших, чествуем ветеранов (и приравненных к ним лиц), отдаем дань уважения труженикам тыла, самоотверженно ковавшим Великую Победу.

В канун празднования ее 76-й годовщины директор представительства Белгосстраха по Бобруйску и Бобруйскому району Татьяна Студнева, ее заместитель Ирина Никитина, председатель первичной профсоюзной организации Светлана Баранова и председатель городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Валентин Глеков пришли в гости к Вере Алексеевне Ширниной и Надежде Спиридоновне Черновой. Ветеранов поздравили с наступающим Днем Победы. Им вручили цветы, поздравительные письма от председателя облисполкома Леонида Зайца, мэра Бобруйска Александра Студнева, учащихся городских школ, продуктовые наборы и денежные сертификаты.

Не забыл Белгосстрах поздравить с предстоящим праздником и своих бывших работников – узников фашистских застенков Эмилию Ивановну Безденежных и Зинаиду Ивановну Степаненко. Женщинам вручили продуктовые наборы и открытки с поздравлениями от бобруйских школьников.