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Бельгия столкнулась с сильнейшей засухой с 1885 года

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Бельгия столкнулась с сильнейшей засухой с 1885 года

Нынешний июль для Бельгии оказался самым засушливым с 1885 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Так, в прошлом месяце в Бельгии выпало лишь 5,4 мм осадков, или менее 8% от нормы. Такой засухи в стране не было уже почти 140 лет.

Отсутствие дождей привело к значительному обмелению рек и водоемов в стране. Значительный урон нанесен и сельскому хозяйству. В частности, в Бельгии может возникнуть дефицит молока, поскольку трава на полях выжжена солнцем и коровам не хватает корма.

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