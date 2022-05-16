Белгидромет: разработана стратегия адаптации сельского и лесного хозяйства под изменение климата

В Беларуси разработана стратегия адаптации сельского и лесного хозяйства под изменение климата. Об этом в интервью БЕЛТА рассказала начальник отдела изучения изменений климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец.

В Беларуси улучшаются условия теплообеспеченности в жаркий период года, а значит, и условия для выращивания сельскохозяйственных культур. "Важно отметить, что у нас в стране разработана стратегия по адаптации сельского и лесного хозяйства под изменение климата. Для зависимых отраслей экономики предпринимаются весомые шаги по смягчению последствий изменения климата", - отметила Наталья Клевец.

На территории Беларуси нет изменений в многолетнем периоде по количеству осадков, однако отмечается внутригодовое. "Если в июне у нас отмечается рост температуры воздуха и уменьшение осадков, то повторяемость засушливых условий возрастает. Наиболее критичные условия отмечаются на юго-востоке Беларуси: за последние 10 лет условия увлажнения там сильно ухудшились", - рассказала климатолог.

По ее словам, появились исследования, согласно которым можно сделать вывод, что риск возникновения пожаров повышается в связи с изменением климата. "Пожары возникали и раньше, это естественный процесс. Но более высокая интенсивность связана именно с изменением климата", - пояснила специалист.