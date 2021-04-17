“Белавиа” возобновляет рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский с 24 апреля
БелТА 100 0
"Белавиа" возобновляет рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский с 24 апреля.
"30 сентября 2020 года мы возобновили рейсы в Москву в аэропорт Домодедово. Пришло время навестить и аэропорт Жуковский. С 24 апреля добавляются рейсы Минск-Москва-Минск в этот аэропорт. Они будут один раз в неделю - по субботам", - рассказали в "Белавиа".
Вылет из Минска планируется в 18.05, из Москвы - в 20.05. Полет займет 1 час 25 минут.
Перед покупкой авиабилета перевозчик рекомендует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.
также
-
“Белавиа” возобновляет рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский с 24 апреля
-
Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси
-
В Беларуси до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5-6%
-
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным
-
Ранние яровые посеяли в Беларуси на 65% площадей