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“Белавиа” с 30 апреля начнет выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию

БелТА 95 0

“Белавиа” с 30 апреля начнет выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию

Авиакомпания "Белавиа" с 30 апреля начинает чартерную программу в Тунис и Черногорию. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook.

В сообщении говорится, что вылеты запланированы в город Тиват на берегу Которского залива Адриатического моря (Черногория), а также в Энфиду и на остров Джерба (Тунис).

Все подробности "Белавиа" рекомендует уточнять у туристических операторов.

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