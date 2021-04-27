“Белавиа” с 30 апреля начнет выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию
БелТА 95 0
Авиакомпания "Белавиа" с 30 апреля начинает чартерную программу в Тунис и Черногорию. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook.
В сообщении говорится, что вылеты запланированы в город Тиват на берегу Которского залива Адриатического моря (Черногория), а также в Энфиду и на остров Джерба (Тунис).
Все подробности "Белавиа" рекомендует уточнять у туристических операторов.
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