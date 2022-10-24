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Культура

«Беларусьфильм» приступил к съемкам кино о судьбах врачей-кардиологов

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«Беларусьфильм» приступил к съемкам кино о судьбах врачей-кардиологов

Беларусьфильм" снимает кино о судьбах врачей-кардиологов. Фильм получил рабочее название "Лист ожидания". Первый съемочный день проекта проходит в РНПЦ "Кардиология". Сценарий фильма создан при консультационной поддержке работников здравоохранения.

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