«Беларусьфильм» приступил к съемкам кино о судьбах врачей-кардиологов
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Беларусьфильм" снимает кино о судьбах врачей-кардиологов. Фильм получил рабочее название "Лист ожидания". Первый съемочный день проекта проходит в РНПЦ "Кардиология". Сценарий фильма создан при консультационной поддержке работников здравоохранения.
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