«Беларусьфильм» приступил к съемкам кино о судьбах врачей-кардиологов

Беларусьфильм" снимает кино о судьбах врачей-кардиологов. Фильм получил рабочее название "Лист ожидания". Первый съемочный день проекта проходит в РНПЦ "Кардиология". Сценарий фильма создан при консультационной поддержке работников здравоохранения.