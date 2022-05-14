Беларусь способна почти полностью круглогодично обеспечивать себя базовыми овощами

Беларусь производит 1,7 миллиона тонн овощей, по программе развития аграрной отрасли планируется достигнуть планки 1,9 миллиона тонн к 2025 году. В том числе и за счет перехода на круглогодичное выращивание в защищенном грунте, чтобы и зимой обеспечивать сбалансированный рацион за счет собственных ресурсов.

Импорт сельскохозяйственной продукции в Беларусь стабилизировался на уровне 4,2—4,5 миллиарда долларов.

Это свидетельствует об устойчивом собственном производстве. По некоторым позициям есть рост, но импорт овощей снижается: если в 2015 году в страну завозилось 540 тысяч тонн, то в 2020-м — 260 тысяч тонн. Конечно, некоторое снижение могло возникнуть из-за пандемии. Но в благополучный 2019-й этот показатель был равен 330 тысячам тонн. Тренд обозначился на снижение.