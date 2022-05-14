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Экономика

Беларусь способна почти полностью круглогодично обеспечивать себя базовыми овощами

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Беларусь способна почти полностью круглогодично обеспечивать себя базовыми овощами
Импорт, в том числе овощами и фруктами, внес значительный вклад в продовольственную инфляцию. Сказались не только курсовые изменения, рост контрактных цен, но и разрыв логистических цепочек. При высоких неопределенностях сложно сказать, когда восстановится статус-кво и восстановится ли в принципе. Но очевидно, что в сложившейся геополитической и геоэкономической ситуации на первый план выходит цель обеспечения продовольственной безопасности. И не только количественной, но и качественной, обеспечивающей гражданам сбалансированное питание. В этом разрезе принципиально важно увеличить производство базовых для белорусского стола овощей. И у страны есть для этого все возможности и ресурсы.

Беларусь производит 1,7 миллиона тонн овощей, по программе развития аграрной отрасли планируется достигнуть планки 1,9 миллиона тонн к 2025 году. В том числе и за счет перехода на круглогодичное выращивание в защищенном грунте, чтобы и зимой обеспечивать сбалансированный рацион за счет собственных ресурсов.

Импорт сельскохозяйственной продукции в Беларусь стабилизировался на уровне 4,2—4,5 миллиарда долларов.

Это свидетельствует об устойчивом собственном производстве. По некоторым позициям есть рост, но импорт овощей снижается: если в 2015 году в страну завозилось 540 тысяч тонн, то в 2020-м — 260 тысяч тонн. Конечно, некоторое снижение могло возникнуть из-за пандемии. Но в благополучный 2019-й этот показатель был равен 330 тысячам тонн. Тренд обозначился на снижение.

по материалам СБ
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